Северная Ирландия останется в едином рынке ЕС после Brexit 9.02.2018, 13:10

Это предусмотрено специальным соглашением между Великобританией и Евросоюзом.

Британских переговорщиков предупредили: проект соглашения ЕС о выходе Британии предусматривает, что Северная Ирландия, по сути, будет оставаться в рамках таможенного союза и единого рынка после Brexit, чтобы избежать жесткой границы.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что бескомпромиссная юридическая формулировка проекта соглашения, вероятно, приведет к еще большим спорам, которых все участники переговоров пытаются избежать.

Британские чиновники, которые ведут переговоры в Брюсселе, были проинформированы своими коллегами о "заключительных положениях" – они будут включены в юридически обязывающий документ, который будет опубликован примерно через две недели.

В Брюсселе ожидают, что Великобритания подпишет документ, который оставит Северную Ирландию под действием законодательства ЕС в конце 21-месячного переходного периода.

Как известно, ранее на этой неделе глава полиции Северной Ирландии заявил, что любые пограничные посты, которые могут быть созданы при жестком варианте Brexit, станут мишенью для нападений радикальных групп.

Напомним, в декабре сообщалось, что Великобритания договорились оставить Северную Ирландию в "регулирующем согласовании" с Европейским Союзом после Brexit.