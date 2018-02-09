Еще одна российская компания подала иск против Беларуси 6 9.02.2018, 13:20

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В международном суде рассмотрят «дело о троллейбусном депо».

В ближайшее время в международном суде будет рассматриваться иск еще одной российской компании против Беларуси. Как удалось выяснить tut.by, речь о «Манолиум Процессинг», которая построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва заявленного инвестдоговора.

В конце апреля 2017 года российская компания направила правительству Беларуси доарбитражное уведомление, дающее возможность руководству страны в течение полугода найти решение возникшей проблемы. Как следовало из документа, убытки в форме упущенной выгоды оценены в 171 млн долларов, «экспроприация коммунального объекта» — почти в 37 млн долларов.

Шестимесячный период, предусмотренный для переговоров в соответствии с Договором о ЕАЭС, завершился 25 октября 2017 года. Беларусь направила ответ на доарбитражное уведомление «Манолиум Процессинг» в последний день периода для переговоров, но договориться об урегулировании спора сторонам не удалось.

15 ноября 2017 года «Манолиум Процессинг» уведомил власти Беларуси об арбитраже, и с этого момента началось арбитражное разбирательство между российским инвестором и Республикой Беларусь, пояснили в юридической компании Baker&McKenzie, которая действует в интересах «Манолиум Процессинга».

Требования российской компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. «Манолиум Процессинг» уже получил первый ответ Беларуси на свое уведомление об арбитраже, в котором белорусские власти в основном возражают против компетенции международного арбитража рассматривать этот спор.

В ближайшее время процесс перейдет в активную стадию. Уже сформирован состав арбитров. Один назначен российской стороной, Станимир Александров (Болгария), второй — Беларусью, Бриджит Штерн (Франция), третий, председатель — был согласован первым и вторым арбитрами — Хуан Фернандес-Арместо (Испания). Они имеют обширный опыт разрешения инвестиционных споров между инвесторами и государствами.

В настоящее время в арбитражном разбирательстве разрешаются процессуальные вопросы — место арбитража, процессуальный график и т. д, сообщили в Baker&McKenzie. Сумма требований, предъявляемая «Манолиум Процессинг», осталась прежней — ориентировочно 200 млн долларов.

Стоит напомнить, что в конце января российская компания «Гранд Экспресс» также начала арбитражное разбирательство против Беларуси.

Напомним, в 2003 году московская «Манолиум Процессинг» бизнесмена Арама Екавяна и его партнера Андрея Долгова выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова (бывшая Варвашени), Красной и Киселева, где располагалось троллейбусное депо № 1. Предполагалось, что на этом месте инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 млн долларов. Чтобы получить участок под застройку, бизнесмены согласились потратить 15 млн долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 млн долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось. А вот здание нового депо было достроено.

В итоге последние несколько лет инвестор и власти Минска выясняли дело в судах и вышестоящих инстанциях. Инвестор желал получить вложенные в Уручье ресурсы, раз инвестдоговор с ним был расторгнут в 2014 году. Но государство насчитало штрафные санкции, которые покрывали расходы на строительство нового депо. Мингорисполком настаивал на безвозмездной передаче депо, поскольку инвестор самовольно занимал земельный участок площадью 8 га, так как право временного пользования им уже истекло. В конце концов депо по распоряжению Лукашенко передано городу.