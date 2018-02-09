Стало известно, какой будет погода на выходных 9.02.2018, 13:15

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Ожидается вполне благоприятная для зимнего отдыха погода.

Завтра, 10 февраля, погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег, сообщает pogoda.by.

В отдельных районах туман, гололед. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

11 февраля сохранится влияние теряющих активность фронтальных разделов, поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью еще на большей части территории республики, а днем в отдельных районах небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.

12 февраля атмосферное давление подрастет и Беларусь в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах республики возможен небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С (при прояснениях по юго-востоку -9..-12°С), максимальная днем -4..+2°С.