Европарламент принял резолюцию об отмене перехода на летнее и зимнее время 2 9.02.2018, 13:30

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Решение передано на рассмотрение в Еврокомиссию.

Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перевода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время, сообщается на сайте ЕП.

Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС.

Соответствующий документ, подготовленный под руководством чешского парламентария Павла Свободы, поддержали в четверг, 8 февраля, 384 депутата, еще 154 были против.

Как сообщает "Немецкая волна", евродепутат Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год.

"Изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных", - подчеркнул он.

Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30% количества ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

"Дебаты и голосование в Европарламенте - первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь Еврокомиссии предстоит принять решение об изменении или отмене директивы ЕС от 2001 года, после чего летнее время смогут упразднить страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

В настоящее время режим перевода стрелок на летнее время применяется более чем в 110 странах на всех широтах от Канады до Австралии и во всех европейских государствах. Считается, что переход на летнее время дает экономию электроэнергии, а также выкраивает лишний час для отдыха в светлое время суток.