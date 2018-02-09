«Часто клиенты приходят и просят сделать вывеску или визитку по-белорусски» 1 9.02.2018, 13:45

Гомельские фирмы все чаще используют белорусский язык.

Гомельские фирмы начали присоединяться к сервису белорусскоязычных бизнесов и услуг "Свае.бай". Сергей Макренко - представитель Общества с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей сварочного оборудования, говорит, что в ближайшее время зарегистрирует свою фирму на сайте, передает «Радыё Рацыя».

- Нам интересно, чтобы развивался белорусскоязычный бизнес и различные услуги. Вообще видно, что люди этим интересуются. Еще нет ни одной фирмы в Беларуси, которая бы занималась сварочным оборудованием и предлагала свои услуги по-белорусски. По крайней мере, я не видел такого пока что. Поэтому интересно быть первопроходцем, - рассказал Сергей Макренко.

Ксения Чиндорова, представляющая фирму, которая зарегистрировалась на сайте белорусскоязычных бизнесов, отмечает, что белорусский язык становится более востребованным.

- На нашем предприятии позитивно относятся к белорусскому языку. Когда к нам приходят клиенты, то мы спрашиваем, на каком языке лучше сделать, например, вывеску или визитку. Клиент уже выбирает. Сейчас чаще всего выбирают еще русский язык. Но бывают и приятные случаи, когда люди приходят и сами просят сделать по-белорусски.

Представитель сайта белорусскоязычных бизнесов "Свае.бай" Игорь Случак надеется, что со временем гомельские фирмы активнее начнут регистрироваться на ресурсе. Для того чтобы зарегистрировать свой бизнес на сайте, нужно прежде всего уметь обслуживать клиентов по-белорусски.