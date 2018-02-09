Доллар и евро подорожали на последних торгах недели 1 9.02.2018, 13:59

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Российский рубль резко подешевел.

На валютных торгах в Минске 9 февраля доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс американской валюты преодолел двухрублевый рубеж, а российская валюта вторые торги подряд дешевеет.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0029 рубля (0,12%) и составил 2,4538 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0037 рубля (0,19%) до 2,0017 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0241 рубля (0,7%) и составил 3,4425 белорусского рубля за 100 российских.