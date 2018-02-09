В «пенсионную ловушку» попали военные, пожарные и милиция 34 9.02.2018, 17:26

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ИЗОБРАЖЕНИЕ: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ/KP.BY

Число белорусов, попавших в сложную ситуацию из-за нового пенсионного законодательства, растет.

Недавно в редакцию «Витебского курьера» пришло письмо от жителя областного центра, в котором он рассказал о том, как по новому пенсионному законодательству попали в «ловушку страхового стажа» военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД и приравненные к ним лица.

- Ситуация возникла в связи с введением новых правил пенсионного обеспечения, по которым период службы в силовых структурах не включают в страховой стаж, если сотрудник не отслужил 10 лет.

То есть если человек по каким-то причинам не отслужил указанный срок, то он лишается права на ведомственную пенсию. Кроме того, весь срок его службы не включается в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях. Это значит, что, например, сотрудник, будучи уволенным после 9 лет службы, должен будет трудоустроиться и успеть выработать страховой стаж не менее 16 лет на сегодня, — пояснил читатель.

По словам мужчины, во времена Советского Союза сотрудники силовых структур не платили взносы на государственное социальное страхование.

- Так было до недавнего времени и в Беларуси. Взносы в фонд социальной защиты населения само государство не платило, причем здесь сотрудники? Людям гарантировали, что они полноценные работники, даже имеющие льготы.

А сейчас эти люди не могут получить ни пенсию по возрасту на общих основаниях, ни социальную пенсию, отметил читатель.

- По закону, достигнув пенсионного возраста, они не имеют даже права на получение пособия по безработице и права на адресную социальную помощь. А по факту — трудно найти работу, чтобы содержать себя и семью. Нигде в мире нет такого обмана! А незачет в страховой трудовой стаж срочной службы в армии — предел фантазий белорусских законодателей нашего времени.

В соседней России ситуация иная, добавил мужчина.

Сходится у нас только пенсионный возраст, а минимальный страховой стаж там ниже — 15 лет. А главное отличие в том, что в страховой стаж включают военную службу по призыву. Кроме того, учитывают декретный отпуск, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком в возрасте 80 лет и старше.

Кстати, по оценкам Минтруда в 2015 году людей, попавших в такую сложную ситуацию, было около 1000 человек. И их количество со временем увеличивается. Ведь принятие новых указов привело к тому, что права на пенсию лишись те, кто в течение длительного периода времени осуществлял общественно полезную деятельность, которая не засчитывается в страховой стаж.

Напоминаем, в 2018 году трудовая пенсия по возрасту на общих основаниях назначается мужчинам в возрасте 61 лет при наличии стажа работы не менее 25 лет, из них не менее 16 лет 6 месяцев стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.