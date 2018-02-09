Конгресс США утвердил государственный бюджет 9.02.2018, 14:37

«Шатдаун» завершился, правительство возобновило работу.

В США вновь частично закрылось правительство – но только на несколько часов.

Правительство США технически закрылось в полночь четверга, после того как сенатор Рэнд Пол в одиночку затянул заседание по бюджету, помешав Конгрессу вовремя принять законопроект по финансированию, сообщает «Голос Америки».

В ночь с четверга на пятницу истек срок финансирования большинства федеральных ведомств, поскольку Конгресс не успел принять меры к полуночи.

Это технически спровоцировало частичное закрытие правительства, однако оно оказалось недолгим.

Рано утром в пятницу Сенат принял бюджет и направил его в Палату представителей, которая также одобрила его с небольшим перевесом в голосах.

Конгресс США утвердил параметры бюджета и продлил временное финансирование госучреждений до конца марта.

Теперь бюджет поступает на подпись президенту Дональду Трампу, который обещал подписать его.

Поскольку политическая драма разыгралась и была разрешена глубокой ночью, фактически в работе федерального правительства не возникло никаких перебоев.

Принять бюджет в срок не удалось из-за возражений законодателей, которые выступают против увеличения дефицита бюджета на 300 миллиардов долларов.