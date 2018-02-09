«Вы обанкротили автопарк!»: Лидский пенсионер случайно проехал зайцем 19 9.02.2018, 15:13

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Пенсионер хотел по-человечески обсудить ситуацию с контролером.

Пенсионер Станислав Адольфович ехал по маршруту «семерки» из Молодежного в центр Лиды. На остановке «Алми» зашла контролер и стала проверять билеты. Свой талон протянул и герой публикации газеты «Принеманские вести». Да билет оказался пробит уже дважды.

«Получается, нарушил. Я извинился. Не рассмотрел… Неужели такое большое преступление? Хотел по-человечески все обсудить… – рассказал журналистам Станислав Адольфович. – Но контролеру мои извинения не нужны были. Глаза ее уже светились от такой удачи: нужно было найти зайца – нашла. И на повышенных тонах: «Вы нарушили! Вы автопарк обанкротили!» и тому подобное. После такого отношения к себе, как к самому злостному преступнику (а в автобусе, кстати, детей много было!), я отказался платить штраф».

Контролер вызвала милицию. Правоохранители встретили Станислава Адольфовича на остановке «Обувная фабрика». Заломали руки, посадили в машину и завезли в участок. Пенсионер на контакт с ними не шел, данные свои не называл.

«Тогда они достали у меня мобильный телефон и стали звонить моему сыну. Имеют ли они право на такие самовольные действия? Более того, они вытащили мои деньги и из них хотели отсчитать сумму штрафа!» – возмущается мужчина.

Почти два часа провел пенсионер в отделении милиции. Все это время шел допрос и составляли протокол. Впереди – разбирательство. Вероятнее всего, штраф все же придется заплатить.

«Обидно», – подытоживает лидчанин.

Кто прав, кто виноват, не нам судить. Но тем не менее в любой ситуации можно найти компромисс и остаться людьми. Станиславу Адольфовичу нужно было предложить пробить другой, целый талон. Не догадался. Контролеру – мягче отнестись к человеку почтенного возраста. Ошибся, с кем не бывает. В приоритете должно быть – понимание и уважение друг к другу.