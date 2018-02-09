Биатлонный обозреватель: Домрачева однозначно поборется за пьедестал

Биатлонный обозреватель: Домрачева однозначно поборется за пьедестал11
- 9.02.2018, 15:18
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Известной белорусской спортсменке нужно сделать в спринте не более одного промаха.
Биатлонный обозреватель pressball.by Сергей Версоцкий сделал прогноз на исход олимпийской спринтерской гонки, которая пройдет 10 февраля.
- Большинство экспертов единодушны — в отношении фавориток олимпийского биатлонного спринта практически все выделяют следующую троицу: Лаура Дальмайер (Германия), Анастасия Кузьмина (Словакия) и Кайса Мякяряйнен (Финляндия). На мой взгляд, элитный пул стоит расширить до пяти фамилий, приплюсовав чешку Веронику Виткову, занимавшую третьи места в двух последних спринтерских гонках, а также белоруску Дарью Домрачеву.
Минчанка в преддверии Игр в Пхенчхане набрала хороший дистанционный ход, и в случае, если допустит в гонке с двумя огневыми рубежами не более одного промаха, однозначно будет бороться за олимпийский пьедестал.
Прогноз Сергея Версоцкого:
1. Анастасия Кузьмина (Словакия)
2. Лаура Дальмайер (Германия)
3. Дарья Домрачева (Беларусь)
12. Надежда Скардино (Беларусь)
19. Ирина Кривко (Беларусь)
39. Надежда Писарева (Беларусь)