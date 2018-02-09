Цены на бензин скоро снова вырастут 14 9.02.2018, 15:46

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Продажи топлива на внутреннем рынке для заводов остаются убыточными.

В Беларуси с 8 февраля цены на автомобильное топливо повышены на 2 копейки. НПЗ рассчитывали на большее – они обосновали необходимость повышения на 5-6 копеек, пишет эксперт Татьяна Маненок для belrynok.by.

Это означает, что продажи топлива на внутреннем рынке для заводов остаются убыточными и в скором времени следует ждать очередного повышения.

По имеющимся данным, в начале года концерн «Белнетехим» направил в правительство предложение о повышении цен на автомобильное топливо на 5-6 копеек (около 5%). По оценкам регулятора, такое повышение не должно спровоцировать серьезный скачок инфляции, — динамика влияние новых ценников на рост инфляции оценивается на уровне около 1%.

Растет цена импортируемой нефти, выросли акцизы

Но аргументы производителей топлива не были услышаны. Цена на бензин АИ-92 с 8 февраля повышена на 1,68% до 1,21 рубля (0,6 доллара) за литр, на бензин АИ-95 – на 1,57% до 1,29 рубля (0,64 доллара), на дизельное топливо К5 – на 1,55% до 1,31 рубля (0,65 доллара). Концерн «Белнефтехим» обосновал повышение цен ростом мировых цен на нефть и повышением с 1 февраля 2018 года. Отметим, что в первом полугодии акцизы повышены на 5%, во втором полугодии они повысятся еще на 5%).

Цена на нефть для Беларуси растет не только в связи с мировой конъюнктурой (средняя цена за январь 2018 года на нефть марки Urals увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 68,46 долларов за баррель). Рост провоцирует также налоговый маневр, который с 1 января 2015 года проводит Россия в своей нефтяной отрасли. По этой причине, когда еще недавно нефть на мировых рынках дешевела, для Беларуси она дорожала. За три года мировые котировки снизились на 22%, но сырье для белорусских НПЗ подорожало на 35%. При этом цена нефтепродуктов в долларовом эквиваленте за это время снизилась примерно на 40%.

В 2017 году белорусские НПЗ покупали российскую нефть уже по цене 80% от мировой, хотя еще 3 года назад – по цене 50% от мировой.

В январе-ноябре 2017 года российская нефть подорожала для заводов на 34% по сравнению с таким же периодом 2016 годом (288 долларов за тонну) В результате затраты на ее покупку выросли на 29,4%, или на 1,081 млрд. долларов, — до 4,756 млрд. долларов, хотя объем импорта снизился на 3,5% — до 16,485 млн. тонн.

В 2018 году налоговый маневр также будет оказывать на цены российской нефти. Налоговый маневр стартовал в России с 1 января 2015 года, он предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В России параметры увеличения ставки НДПИ на нефть был установлены в конце 2016 года: в 2017 году — плюс 306 рублей за тонну, в 2018 году — плюс 357 рублей, в 2019 году — плюс 428 рублей. Увеличение ставки этого налога будет переложено в стоимость российской нефти. Так что стоимость российской нефти для Беларуси подрастет вне зависимости от мировой конъюнктуры.

В 2017 г. топливо подорожало на 7,4%. Регулятор менял ценники 7 раз: с 11 марта – в среднем на 0,9%; с 18 марта, 1 апреля, 8 апреля, 15 апреля и 6 мая — на 0,8%; с 26 октября — на 1,7%.

Что помогает сдерживать ценники в Беларуси?

В январе 2018 года заместитель председателя госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявлял, что для компенсации роста цен на нефть цены на автомобильное топливо нужно повысить на 23%. Понятно, что повысить цену до такого уровня регулятору никто не позволил бы. Но вопрос, тем нее менее, остается: как в такой ситуации белорусским НПЗ удается удержаться на плаву, не обанкротиться?

Компенсировать убыточные продажи топлива на внутреннем рынке нефтепереработчикам помогает экспортная конъюнктура. Отметим, что средняя цена поставленных на экспорт белорусских нефтепродуктов в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 30,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 годом — до 428 долларов за тонну. В результате хотя белорусские НПЗ и снизили экспорт нефтепродуктов в этот период на 10,3 % — до 11,049 млн. тонн, в стоимостном выражении экспорт вырос на 25,3%, или на 956,003 млн. долларов, — до 4,728 млрд. долларов.

Закрывать нерентабельные продажи на внутреннем рынке помогает также импорт автомобильного топлива. Поставки российских нефтепродуктов в Беларусь за 11 месяцев 2017 года увеличились чуть ли не в 2 раза (на 97,5%) до 2,903 млн. тонн. При этом средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов за это время увеличилась незначительно – на 0,5% до 334 долларов за тонну. Чем больше российского топлива поставляется в Беларусь, тем больше нефтепродуктов белорусские НПЗ могут экспортировать на ликвидные зарубежные рынки.

Поставки российского топлива на белорусский рынок растут, хотя розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских: в частности, по бензинам — на 12%, по дизельному топливу – на 9%. Вероятно, российским компаниям выгоднее поставлять топливо в Беларусь на свои автозаправки из России, чем покрывать их потребности за счет переработки нефти на белорусских НПЗ.

Тем не менее, в условиях сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке работать рентабельно белорусским НПЗ помогает не только внешняя конъюнктура. По неофициальным данным, в прошлом году правительство вынуждено было оказать финансовую поддержку «Нафтану», чтобы завод смог выйти на безубыточную работу и продолжить реализацию масштабной программы модернизации.

Главный «виновник» роста ценников в перспективе – налоговый маневр

В «Белнефтехиме» отмечают, что белорусские цены на автомобильное топливо нужно, как минимум, привести к паритету с ценами российского рынка.

В 2017 году цены на бензин в РФ выросли на 7,3%, а дизельное топливо подорожало на 9,9%. С 1 января 2018 года акцизы на моторное топливо в России увеличились на 678 рублей за тонну (или на 6,4%) для бензина класса 5 и на 593 рублей за тонну (8,4%) для дизельного топлива всех классов. С 1 июля акцизы увеличатся на 679 рублей за тонну (6%) на бензин и на 593 рублей за тонну (7,7%) на дизельное топливо. В общей сложности, по оценке ФАС, доля налогов в конечной цене горючего сейчас составляет порядка 65%.

Повышение акцизов традиционно оборачивается ростом стоимости топлива. Но российские аналитики считают, что в первой половине 2018 года цены на топливо в России возьмут «предвыборную передышку»: 18 марта в России выборы президента.

Эксперты называют три фактора, влияющие на внутреннюю стоимость горючего в России: цены на нефть в долларах, курс рубля и акцизы. Но в долгосрочной перспективе более значимым окажется налоговый фактор.

Уже в 2019 году динамика цен на топливо будет зависеть от того, продолжится ли налоговый маневр в нефтяной отрасли в виде снижения экспортной пошлины при одновременном повышении НДПИ. Если налоговую реформу доведут до логического завершения (а это предполагает, в частности, отмену экспортной пошлины и перенос всего налогового бремени на нефтедобычу), то рост цен на топливо продолжится и рано или поздно приблизится к европейским ценам.

Завершить налоговый маневр нефтяной отрасли России можно уже в 2019 году, если решение будет принято весной, и при согласии всех заинтересованных сторон, заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в конце января «Мы считаем, это точка зрения Минфина, что это можно делать хоть со следующего года, если все согласны. Единственная необходимая предпосылка – это чтобы все успели подготовиться. Можно это делать за один этап. Я не могу сказать, с какого года. Решение и параметры должны быть определены достаточно задолго, чтобы не было такого, что мы в ноябре примем закон, а с января отменятся экспортные пошлины», — отметил он.

По словам Трунина, Минфин выступает за комплексную реформу налогообложения в нефтяной отрасли и за отказ от экспортных пошлин, так как их существование «дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки» и «там есть масса негативных эффектов».

При этом эксперты обращают внимание, что создание общего энергетического рынка Евразийского экономического союза также подразумевает отказ от экспортных пошлин.

«Наши партнеры по ЕАЭС постоянно оказывают давление в направлении создания единого рынка энергоресурсов, и это подводит к логичному рассуждению: чтобы не терять доходы бюджета, необходимо переложить всю налоговую нагрузку на скважину в виде повышения НДПИ, хотя это приведет к подорожанию нефтепродуктов внутри страны», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.