Английскую журналистку оштрафовали и вынудили покинуть Крым

Маделайн Роуч специализируется на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве.

Английская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, специализирующаяся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве, была оштрафована Центральным районным судом Симферополя. Ее вынудили покинуть территорию аннексированного Россией Крыма, сообщает «Радио Свобода».

Сотрудники правоохранительных органов задержали Роуч утром 7 февраля в хостеле Симферополя, где она остановилась во время поездки на полуостров. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки. После опроса в отделе полиции Роуч осудили по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России.

Адвокат по назначению Андрей Семенец, которого пригласили сами полицейские, настоятельно рекомендовал Роуч признать вину, заплатить штраф и покинуть Крым. Журналистка в суде настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, лишь чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне.

Роуч предполагает, что сотрудники правоохранительных органов установили за ней наблюдение и, по всей видимости, отслеживали ее активность в интернете. Также полицейские в суде заявляли о свидетелях, рассказавших о встречах с Роуч, однако назвать их и допросить в суде отказались. На заявление Роуч об имеющейся у нее медицинской страховке, которую она оформляла для получения российской визы, оперативники ответили ей, что необходима "специальная страховка для Крыма". Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день.

Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в Крыму и о преследованиях крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела зампреда запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.

Во время следствия по делу о призывах к сепаратизму Умеров был помещен на месяц в психиатрическую клинику.