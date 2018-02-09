Богатейшие люди мира за день потеряли еще почти $100 миллиардов 6 9.02.2018, 16:35

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Джефф Безос

Самый богатый человек на планете Джефф Безос за день потерял $5,3 миллиарда.

Очередное резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли $93 млрд своих активов.

При этом 20 из них потеряли по меньшей мере $1 млрд каждый, пишет Bloomberg (перевод — nv.ua) на основании своего индекса Billionaires Index (BBI).

Так, самый богатый человек в мире – основатель компании Amazon Джефф Безос – потерял $5,3 млрд. Теперь его состояние оценивается в $113,2 млрд.

Состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упало на $3,5 млрд, а основателя Facebook Марка Цукерберга – на $3,4 млрд.

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял $1,1 млрд.

Напомним, что в четверг, 8 февраля,и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали до самых низких уровней с ноября прошлого года.

Вслед за ними обрушились и индексы крупнейших предприятий Западной Европы.

Отметим, что данное падение стало вторым за прошедшую неделю. Так, в понедельник 5 февраля индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов,потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Тогда такое резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.