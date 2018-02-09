Леник Тарасевич удостоен премии профессора Гейштора 9.02.2018, 16:43

Фото: radio.bialystok.pl

Белорусский художник награжден за налаживание взаимопонимания между народами польского Подляшья.

Художник Леник Тарасевич удостоен премии профессора Гейштора за «Cознательную и многолетнюю деятельность на благо налаживания взаимопонимания между различными этническими, языковыми и религиозными группами польско-белорусско-литовского пограничья», сообщает «Радыё Рацыя».

Вечером 8-го февраля в Королевском замке в Варшаве о Ленике Тарасевиче, как деятеле, который предан белорусской культуре и известном художнике, говорили важнейшие польские политики и интеллектуалы. Cреди них - историк искусства Анда Ротенберг:

- Я знаю ЛеникаТарасевича 35 лет, а может и больше. От самого начала знакомства он заражал меня своей белорусской культурой, поэтому для меня она очень важна. Я не знаю, интереснее ли Мазовия в культурном плане Подляшья.

Премия Гейштора одна из тех, которой в основном отмечаются те, кто сохраняет национальное наследие в Польше:

- Работа, деятельность, усилия нашего нынешнего лауреата Леника Тарасевича, были очень высоко оценены, выше всех кандидатов, которые у нас были. Были отмечены его усилия в построении взаимопонимания межкультурного и международного взаимопонимания. Его фестиваль в Крынках, который проводится, является местом, в котором ведется межкультурный диалог. Этот лауреат очень обогащает портфолио наших кандидатов с прошлых лет, - говорит председатель фонда Кроненберга Кшиштоф Качмар.

Премия имени профессора Гейштора вручается фондом Кроненберга с 1999 года. Среди лауреатов премии, - Эльжбета и Кшиштоф Пандарецкие, Анджей Вайда и Норман Дэвис.