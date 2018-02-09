В Южной Корее открылись зимние Олимпийские игры 9.02.2018, 16:58

Фото: AP

Игры официально объявил открытыми президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В Южной Корее в пятницу открылись XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла в Пхёнчхане, ее зрителями на стадионе стали около 35 тысяч человек, включая многих глав государств и правительств, сообщает «Радио Свобода».

Игры официально объявил открытыми президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Олимпийский огонь зажгла фигуристска Ким Ён А.

Спортсмены из Северной и Южной Кореи прошли по стадиону на церемонии открытия под одним флагом, на котором изображен Корейский полуостров.

The unified Korea team have arrived to @PyeongChang2018! An historic moment for Bobsleigher, Won Yun-jong and ice hockey player, Hwang Chung-gum.



See our @Olympics Opening Ceremony gallery here: https://t.co/hZeYPietrm pic.twitter.com/EkIzPaiXX9 — Olympic Channel (@olympicchannel) 9 февраля 2018 г.

Об участии в соревнованиях спортсменов из КНДР стало известно в январе. Объединенная сборная Северной и Южной Кореи примет участие в женском хоккейном турнире. В нескольких дисциплинах спортсмены из Северной Кореи выступят под флагом КНДР.

Сборная России в этом году участия в Играх не принимает: 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил ее от участия в зимней Олимпиаде. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов. На церемонии открытия Олимпиады российские спортсмены прошли под Олимпийским флагом.

Всего в Олимпиаде в Пхёнчхане принимают участие спортсмены из 92 стран. Шесть стран – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея – принимают участие в Играх первый раз.

Спортивные состязания на Играх уже начались. Первые медали будут разыграны в субботу.

Пхенчхан трижды подавал заявку на проведение Олимпиады. В 2010 году он уступил Ванкуверу, в 2014-м – Сочи.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля.