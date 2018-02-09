Машина милиционера, который сбил подростков в Глуске, не прошла техосмотр 11 9.02.2018, 17:04

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Участковый ехал на личном автомобиле.

Авария произошла в Глуске в ночь на 4 февраля. 22-летний водитель за рулем «Ауди 100» наехал на двух подростков, пишет kp.by.

- Мое внимание привлекла машина милиции, стоявшая на обочине со включенными мигалками. Когда подошел, увидел машину, стоявшую на обочине, под горкой в метрах 20 - 30. Позже увидел ребят. Один из них лежал под горкой без сознания, а второй сверху, вблизи тротуара - лицо у него было в крови, - рассказывает Роман, очевидец происшествия. - Парень, который лежал под горкой, говорил, что не может пошевелиться, не чувствует ногу.

В ГАИ сообщили, что водитель не справился с управлением: выехал на встречную полосу, а потом на тротуар, где шли двое 17-летних парней. Один из пострадавших получил перелом, второй отделался ушибами. Сейчас парни находятся в больнице. Водитель в этой аварии не пострадал. С сайта Глусского РОВД информацию об участковом удалили, ситуацию там не комментируют.

- Медицинское освидетельствование показало, что в крови у водителя было 1,5 промилле алкоголя. Задние колеса автомобиля были на летней резине, машина не прошла техосмотр, - сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Молодой человек заключен под стражу, его машина изъята.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием сотрудников милиции. В октябре 2017 замначальника Гродненского УВД сбил женщину. В июле в Старых Дорогах милиционер сбил двух мужчин. В ноябре 2016 года и. о. начальника ОГАИ Барановичского ГОВД насмерть сбил 36-летнюю женщину - его приговорили к 7 годам колонии.