Данкверт забраковал турецкие помидоры из Беларуси 2 9.02.2018, 17:39

Россельхознадзор остановил ввоз в стране более 18 тонн томатов.

Россельхознадзор пресек ввоз в РФ 16,35 тонны томатов и 2,25 тонны томатов черри из Турции, которые следовали через Беларусь, сообщает interfax.by.

Как сообщает служба, овощи перевозились без фитосанитарного сертификата в сопровождении акта карантинного фитосанитарного контроля, выданного главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Проверка показала, что продукция предназначалась для реализации в Беларуси. Предприятие-поставщик не включено в список предприятий, которым разрешен экспорт томатов в РФ.

Кроме того, в ходе карантинного фитосанитарного контроля в томатах черри был выявлен карантинный объект - южноамериканская томатная моль.

Задержанный груз будет передан Беларуси.

В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют только 8 предприятий Турции.