Лыжник из Королевства Тонга стал звездой открытия зимней Олимпиады

Лыжник из Королевства Тонга стал звездой открытия зимней Олимпиады4
- 9.02.2018, 17:56
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Спортсмен поразил своим экстравагантным нарядом.
Лыжник из Королевства Тонга, 34-летний Пита Тауфатофуа стал звездой открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Вероятно, он стал первым спортсменом, который прошел на торжественной церемонии, несмотря на мороз, полуобнаженным, сообщает euroradio.fm.
Интересно, что Тауфатофуа выступал на летних Олимпийских играх в Рио — в тхэквондо. Там он тоже вышел с голым торсом в национальных одеждах Тонга (это тихоокеанское государство в Полинезии).
Вау!!! Лыжник из Тонго, который выступал на летних Играх! Красавчик! #OpeningCeremony pic.twitter.com/VwBGwhfGzM— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 9 февраля 2018 г.
Исторический момент! Объединенная команда Кореи!!! #OpeningCeremony pic.twitter.com/1uYzK2X6Rx— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 9 февраля 2018 г.
Вышли атлеты из России. Флаг нас корейский волонтёр. pic.twitter.com/fkWO6WDNCM— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 9 февраля 2018 г.