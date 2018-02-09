Лыжник из Королевства Тонга стал звездой открытия зимней Олимпиады 4 9.02.2018, 17:56

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Фото: twitter.com/lammert

Спортсмен поразил своим экстравагантным нарядом.

Лыжник из Королевства Тонга, 34-летний Пита Тауфатофуа стал звездой открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Вероятно, он стал первым спортсменом, который прошел на торжественной церемонии, несмотря на мороз, полуобнаженным, сообщает euroradio.fm.

Интересно, что Тауфатофуа выступал на летних Олимпийских играх в Рио — в тхэквондо. Там он тоже вышел с голым торсом в национальных одеждах Тонга (это тихоокеанское государство в Полинезии).