Пенсионеры в Жодино возмущены еще одной платной услугой 4 9.02.2018, 18:08

Кружки в территориальном центре соцобслуживания населения стали платными.

В редакцию tut.by обратились пенсионеры — артисты ансамбля «Сузор'е», который относится к Жодинскому территориальному центру социального обслуживания населения. Лет пять активные женщины репетировали здесь бесплатно. В понедельник, рассказывают, им сообщили: теперь за занятия пением нужно платить.

— В «Сузор'е» я с октября 2016 года. Вышла на пенсию и пришла сюда, — говорят Валентина Некрашевич. — Всего в коллективе 18 пенсионеров.

По словам участницы ансамбля, репетировали они два раза в неделю по два часа. Выступали всегда бесплатно.

— Обычно в понедельник репетиция у нас в два часа, но в этот раз попросили прийти к часу, — продолжает собеседница. — На собрании объявили: вышло постановление — с января кружки в территориальных центрах платные. Час занятия — 70 копеек. Инвалиды I и II группы могут заниматься бесплатно, но у нас таких всего два-три человека.

Женщины подсчитали: день репетиции многим из них будет стоить 1 рубль 40 копеек. Месяц — около 8 рублей. Артистки расстроились и уже в понедельник на занятие не пошли.

— Девочки плачут, говорят: ходить не будут. Пенсия у многих до 300 рублей, — продолжает собеседница. — Да и за что платить? Мы же даже электроэнергию не расходуем. Собрались, попели и ушли. А теперь что? Кто нас, 18 человек, пустит на квартиру репетировать? А тут большое, трехэтажное здание.

В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения сообщают: в январе вступило в силу постановление Минтруда и соцзащиты от 01.12.2017 года № 83. В документе написано: посещение кружков при территориальных центрах теперь платное.

— Нововведение действует не только у нас, но и по всей стране, — поясняют специалисты территориального центра.

«От 48 копеек за час занятий в Минске до 65 копеек в Минской области»

В Министерстве труда и соцзащиты сообщают: перечень платных услуг, которые пенсионерам оказывают центры социального обслуживания населения, в этом году расширили. Кроме занятий по компьютерной грамотности платными в отделениях дневного пребывания стали и кружки по интересам.

При этом цена для каждого человека рассчитывается индивидуально. Так, для инвалидов I и II групп, а также неработающих одиноких пожилых людей с доходом ниже 199,32 рубля кружки бесплатны. Одинокие пенсионеры с доходом ниже двух бюджетов прожиточного минимума — сейчас это 398,64 рублей — будут платить 60 процентов от определенного тарифа.

— Местные исполнительные и распорядительные органы могут освобождать людей от оплаты либо принимать решение о частичной оплате, — отмечают в пресс-службе министерства. — Облисполкомы и Мингорисполком установили на такие услуги социально низкий тариф. От 48 копеек за час занятий в Минске до 65 копеек в Минской области.

При этом платить за кружки нужно, только если их проводят штатные работники территориальных центров.

Что касается ансамбля «Сузор'е», в министерстве поясняют: артистам предложили заключить договоры возмездного оказания социальных услуг. Периодичность — три раза в неделю. Продолжительность занятия 65 минут.

— Исходя из установленного Минским облисполкомом часового тарифа на социальные услуги — 65 копеек полная стоимость одного занятия составляет 70 копеек, — поясняют в министерстве. — Для граждан, получающих услуги на условиях частичной оплаты, — 42 копейки.

Стоимость кружка за месяц, говорят в ведомстве, зависит от количества проведенных занятий. Размер платы за февраль на условиях частичной оплаты составит 5,04 рубля, полной — 8,40 рубля.