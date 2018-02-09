В Польше найдены новые залежи газа3
- 9.02.2018, 18:15
Найденный вблизи Пшемышля источник гарантирует газообеспечение на несколько десятилетий.
В Польше найдены новые залежи газа – вблизи Пшемышля, на глубине более 2 тысяч метров под землей, передает «Радио Польша».
По словам председателя польского нефтегазового концерна PGNiG, найденный источник гарантирует газообеспечение на несколько десятилетий.
Месторождение вблизи Пшемышля находится в эксплуатации уже 60 лет, новые залежи удалось обнаружить благодаря инновационным методам бурения.
Скважину глубиной 2030 метров пробурили в начале этого года. До конца года PGNiG планирует пробурить еще три скважины.