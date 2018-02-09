Ночевавшие под УКС перепродают недостроенные квартиры с приличной накруткой 2 9.02.2018, 18:25

Фото: tut.by

Квартиру из панельки в Новинках, за которую бились в очередях, выставили на продажу, прилично накинув в цене.

Историю с «распродажей» этого дома минчане будут припоминать еще долго: ошеломительно низкая цена квадратного метра объединила под дверями УКСа Центрального района десятки людей, пишет onliner.by.

Смешались в кучу те, кто в течение года вел культурные списки, делая раз в месяц перекличку, те, кто организовал вторую очередь накануне выхода проектной декларации, и самые прозорливые — те, кто занял очередь непосредственно на крыльце. Первая, вторая и третья «раздачи» метров сопровождались скандалами — те, кто честно стоял на морозе, поняли, что без «перекупов» не обошлось, и очень негодовали, когда по три-пять (а говорят и пятнадцать) квартир ушли в одни руки. Дальновидные минчане говорили: вот-вот — и эти квартиры появятся в продаже. Так оно и вышло.

Обычно на продажу выставляют уже физически существующие квартиры (застройщиков, которые торгуют котлованом, в расчет не берем). Но в нашем случае, видимо, очень деньги нужны — однокомнатную квартиру «в том самом доме» пытаются сбыть уже сейчас, за несколько месяцев до официальной сдачи и уж точно не имея на руках ни техпаспорта, ни свидетельства о госрегистрации. Объявление о продаже появилось в базе onliner.by «Дома и квартиры» 15 часов назад. Объект расположен на пятом этаже из девяти, а это значит, что заявление на квартиру было написано во время второй или третьей, более дорогой, волны. В последний раз «квадрат» в «однушках» считали по $820. Учитывая метраж «распашонки» в 41,7 метра, получаем, что застройщику дольщик должен перечислить $34 194. Продается же «лот» за $44 200 по курсу. Будущий собственник накинул ровно $10 000 — имеет право, закон ни в чем не нарушил.

«Р-н Новинки, рядом с ул. Выгодского. Дом на завершающей стадии строительства, срок сдачи май 2018. Гос. застройщик. Выбирали жилье себе в тихом, зеленом, спокойном месте, рядом Свято-Елизаветинский Монастырь, хорошее дорожное и транспортное сообщение, удобном и быстро выскакивать как на МКАД, так и в центр. В квартире всегда будет светло, т.к. окна выходят на восток и запад», — сообщает автор (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.).

Журналисты позвонили автору объявления, чтобы узнать, как провести сделку, если документов для этого нет.

— Продаю по личным обстоятельствам, — объяснил Александр. — Когда документы будут у меня на руках, тогда и сделаем все. А сейчас можно «доверку» сделать. Сейчас все что угодно можно. На что именно? Доверенность на все про все, точнее, на данный конкретный случай. На полное распоряжение. И я вас уже не касаюсь, вы меня не касаетесь. Квартира переоформляется, не хотите — не переоформляется. Как на машину. Все то же самое. Свобода. Сроки сдачи уже перенесли — должны были в марте, но сместили на май, чтобы при нормальных погодных условиях покрасить дом. Потолки на самом деле 2,65 метра, я так и писал, но сайт округлил. Это панелька с несущими колоннами, стены межкомнатные из газосиликата.