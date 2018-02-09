Цены на нефть ускорили снижение 1 9.02.2018, 18:36

Фьючерсы на Brent опустились до $63,85 за баррель.

Цены на нефть ускорили снижение на вечерних торгах в пятницу, так как сообщения о планах Ирана нарастить добычу усилили опасения инвесторов о резком росте глобального предложения сырья, передает Investing.com.

К 17.53 по минскому времени фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,48 процента до $63,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,24 за баррель, что на 1,49 процента ниже предыдущего закрытия.

Оба бенчмарка подешевели более чем на 9 процентов по сравнению с достигнутыми в конце января максимумами.

В ближайшие четыре года Иран рассчитывает увеличить добычу нефти до 4,7 миллиона баррелей в сутки, сказал в четверг замминистра нефти страны Амир Заманиниа.

Накануне также стало известно, что недельный объём добычи в США вырос до исторического максимума 10,25 миллиона баррелей в сутки.

В своём февральском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Ведомство полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Согласно ежемесячному обзору EIA, добыча нефти в США в 2018 году будет расти быстрее, чем предполагалось ранее и уже в конце 2018 года превысит уровень 11 миллионов баррелей в сутки.