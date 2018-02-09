Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, где она получила уйалд-кард 12 9.02.2018, 19:15

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Виктория Азаренко

Причина отказа от участия в турнире в том, что Виктория вместе с сыном не может покидать Лос-Анджелес.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, где она получила от организаторов уайлд-кард, передает «Прессбол».

Об этом сообщает официальный «Твиттер» Катарской федерации тенниса.

По неофициальной информации одного из зарубежных журналистов, причина отказа от участия в турнире в том, что Виктория вместе с сыном по-прежнему не может покидать Лос-Анджелес, отмечает фан-сообщество спортсменки «Вконтакте».

Если информация об ограничении перемещения вместе с сыном верна, то Азаренко не сможет сыграть и на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэлсе, где ей также предоставили уайлд-кард.