Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, где она получила уйалд-кард

Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, где она получила уйалд-кард12
- 9.02.2018, 19:15
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Причина отказа от участия в турнире в том, что Виктория вместе с сыном не может покидать Лос-Анджелес.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, где она получила от организаторов уайлд-кард, передает «Прессбол».
Об этом сообщает официальный «Твиттер» Катарской федерации тенниса.
По неофициальной информации одного из зарубежных журналистов, причина отказа от участия в турнире в том, что Виктория вместе с сыном по-прежнему не может покидать Лос-Анджелес, отмечает фан-сообщество спортсменки «Вконтакте».
Если информация об ограничении перемещения вместе с сыном верна, то Азаренко не сможет сыграть и на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэлсе, где ей также предоставили уайлд-кард.