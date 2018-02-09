Рубль дрогнул на фоне обвала нефти и рынков 10 9.02.2018, 19:22

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Фото: reuters

Российский рубль снова резко подешевел и впервые за шесть недель пробил отметку 58 за доллар.

Идиллия стабильности на российском валютном рынке, где почти 13 месяцев курс доллара не двигался больше чем на 4 рубля, грозит рассыпаться.

По итогам торгов на Московской бирже в четверг рубль снова резко подешевел и впервые за 6 недель пробил отметку 58 за доллар. Курс "американца" вырос на 80 копеек за день (до 58,4225 рубля) и 2,5 рубля за 5 дней - рекордно с июня прошлого года, передает finanz.ru.

Для евро отметка на закрытии торгов - 71,5050 рубля - стала максимальной с августа прошлого года.

Очередной приступ слабости рубль почувствовал вслед за американским рынком акций, где после короткой передышки фондовые индексы нырнули на новую глубину: S&P500 отметился падением на 3,75% и закрыл сессию на новом минимуме с конца ноября, Dow Johnes рухнул на 4,5% и увеличил потери за февраль до 10,8%. Чуть больше чем за неделю неожиданная распродажа стерла 2,5 месяца роста.

Похоже, у крупных игроков, подсевших на то, что деньги будут вечно дешевыми, а процентные ставки - вечно низкими, включился режим паники, говорит стратег Voya Investment Management Даг Коут: на ожиданиях ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС началось бегство от рисков.

Новым падением завершились торги на рынке нефти. На данных о рекордной добыче в США и решении Саудовской Аравии и Ирака вернуться к политике скидок на нефть для клиентов в Азии и Европе цена Brent просела еще на 2%, до 64,2 доллара за баррель, или минимума с 21 января. Цена WTI обвалилась на 2,22% - до 60,42 доллара за баррель.

Чуть больше чем за неделю оба сорта стали дешевле на 9,1% и 10% соответственно.

По сути для рубля пока реализовался только один из рисков - это коррекция на нефтяном рынке, говорит руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн".

Значительно более серьезная угроза - это выход иностранного капитала с рынка российского госдолга, где нерезидентам, по данным ЦБ, принадлежит треть всех бумаг на сумму 2,1 трлн рублей. Пока распродажи нет, и котировки ОФЗ относительно стабильны: по итогам торгов в четверг индекс их цен - RGBI - снизился всего на 0,1%.

Тем не менее этот риск "будет реализовываться в более долгосрочной перспективе по мере повышения ставок в США и снижения ставок в России", предупреждает Задоя.