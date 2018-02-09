Выпускники о распределении: В Минске зарплату обещают около 200 рублей 9.02.2018, 19:36

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Почему в Беларуси не нужны молодые специалисты?

Успешно заканчиваешь школу, поступаешь, старательно осваиваешь профессию, отлично проходишь практику, а потом никому молодой специалист не нужен, пишет vkurier.by.

Студенты многих учебных заведений уже пишут дипломные работы и ищут рабочие места. Если самостоятельно место для будущего трудоустройства не найдешь — придется готовиться к распределению.

Этого слова, как огня, больше всего боятся студенты одного районного городка. Говорят, что даже представить себе не могут, какую работу и с какой зарплатой сможет предложить государство, судя по такой обстановке в стране. В свой район возвращаться тоже не хотят. Молодёжи нужен город!

Многие мечтают о столице, а вот наша героиня Алина (имя изменено) в Минск категорически не хочет. На одном из предприятий учебному заведению, где учится девушка, удалось выбить порядка 20 мест для своих студентов. Но работать придётся не совсем по специальности, предоставляется общежитие с условием: если между нанимателем и работником контракт будет заключён на 5 лет, зарплату обещают около 200 рублей. Для Минска — это ничто.

Такой вариант испугал Алину, и она стала искать выход, чтобы остаться в Витебске. По её словам, это очень красивый город, да и к родному дому поближе. Она даже подумывала выйти фиктивно замуж. Но всё же решила пойти другим путём — найти работу. Условие от учебного заведения было такое: найти абсолютно любую работу, а ещё, чтобы руководитель написал и выдал специальную справку о согласии сотрудничать.

«Куда я только не ходила на собеседования. Полдня даже стучалась в квартиры и «навязывала» людям парфюмерию и кастрюли. После этого объявления «требуется менеджер» не рассматривала. Продавцом в «Копеечку» брали, но как только услышали про эту справку, сразу отказали, такая же ситуация произошла и в магазине «Кари», куда хотела устроиться продавцом-консультантом».

Несколько лет назад Николай Шерстнёв говорил о том, что у вузов нет тесной связи с предприятиями, на которых будут работать их выпускники. Время прошло, а проблема осталась.

А вот Евгений говорит, что знал: ситуация с работой в стране будет сложная. Поэтому уже после 3-го курса начал активно подрабатывать. Парню удалось успешно совмещать работу с учёбой и уже сейчас руководство гарантирует ему после получения диплома официальное трудоустройство.

«Нужно хорошо себя зарекомендовать, тогда проблема с распределением и твоим будущим в целом будет решена. К тому же, никому не помешает во время учёбы укреплять свои теоретические знания продуктивной практикой».

У Кристины (имя изменено) другая ситуация. Она успешно учится, пишет дипломную работу и готовится к экзаменам. Но по любимой специальности, выбранной четыре года назад, работать не будет.

«Это не из-за того, что я разочаровалась в профессии. Просто у нас очень много специалистов моего профиля. Закрепиться после практики нигде не получилось. А так как я платница, распределения у меня не будет. И это радует, очень бы не хотелось ехать в какой-нибудь незнакомый район на отработку».

За время обучения в университете девушка закончила курсы мастера по маникюру и уже имеет своих постоянных клиентов. Кристина считает, что это хорошая возможность зарабатывать на жизнь.

«Девушки постоянно хотят быть красивыми. Хороший маникюр и ухоженные руки всегда в моде. А знания, полученные за время учёбы на юридическом факультете, пригодятся мне в любом случае и в любой работе», — рассказала девушка.