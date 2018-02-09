Евтушенков: «Кремлевский доклад» - серьезная удавка для российских бизнесменов 1 9.02.2018, 19:55

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Владимир Евтушенков

Из-за публикации «Кремлевского доклада» пострадают любые сделки на Западе.

Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков предостерег от последствий "Кремлевского доклада", опубликованного министерством финансов США. "Он угрозу для всех представляет", - заявил Евтушенков журналистам в пятницу, 9 февраля, в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Бизнесмен пояснил, что из-за публикации "Кремлевского доклада" пострадают любые "сделки на Западе", а подразделения банков будут осторожнее и придирчивее, из-за чего российскому бизнесу будет гораздо тяжелее "синдицировать кредиты". "Просто сегодня так мало данных и так мало информации у всех нас, что теоретизировать, не имея данных, опасно, чтоб не подтасовывать эти данные под свои измышления. Будущее покажет", - передает слова Евтушенкова РБК.

"Санкции - серьезная удавка"

Глава АФК "Система" назвал санкции, которые могут стать последствием доклада, "серьезной удавкой". "Шапкозакидательства здесь быть не должно, что это ерунда и нам море по колено. Это коснется всех", - отметил Евтушенков. Вместе с тем глава АФК "Система" не исключил, что российские компании могут оспорить санкции США в судах.

В конце января Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад", в котором фигурируют в общей сложности 210 имен - 114 чиновников и 96 бизнесменов. Кроме Евтушенкова, в документе упомянуты Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены кабинета министров, а также 43 сотрудника администрации президента РФ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результатом доклада станут новые санкции.