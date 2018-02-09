Названы самые надежные автомобили 90-х годов 3 9.02.2018, 20:15

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Машины оценивались по более чем 600 критериям.

Эксперты назвали самые надежные автомобили, которые были выпущены в период с 1993 по 2008 год. Рейтинг был разделен на пятилетки, чтобы не смешивать модели с существенно разными годами производства, передает avtodream.org.

Итак, в ТОП самых прочных автомобилей, выпущенных с 2003 по 2008 год, вошли: Mercedes-Benz CL-klasse III (C216), Lexus LX III, Lexus GX I, Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C2016), Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) рестайл, Infiniti M III рестайл, Nissan Murano II (Z51), BMW 6ep II (E63/E64) рестайл, Smart Fortwo II и Mercedes-Benz GLK-klasse i (X204).

В десятке наименее ломучих автомобилей, произведенных с 1998 по 2003 годы, оказались следующие модели: Smart Fortwo I, Honda CR-V II, Toyota RAV4 II (XA20), Honda Accord VI, Suzuki Grand Vitara II рестайл, Toyota Avensis II, Volvo XC70 I, Subaru Forester II, Mini Hatchback I и Toyota Corolla IX.

В топе самых надежных машин, которые были собраны с 1993 по 1998 год, оказалось не десять моделей, как в двух предыдущих списках, а всего семь. Это: Honda CR-V I, Opel Vectra B, Audi A6 II (С5), Volkswagen Passat B5, Nissan Primera II (P11), BMW 5er IV (E39), а также Mercedes-Benz E-klasse (W210, S210).

Машины оценивались по более чем 600 критериям. Каждой из моделей присваивались баллы в зависимости от общего технического состояния, состояния интерьера, а также кузова.