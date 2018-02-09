Короткая лекция по политической социологии 1 Евгений Ихлов, Facebook

9.02.2018, 20:29

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Массовый протест и демонстрация презрения могут остановить правящую верхушку.

Дорогие коллеги, в том числе, забывшие конспект с лекцией о циклах Николая Кондратьева, а также не очень четко еще отличающие социальную пирамиду от пирамиды Маслоу - о которой рассказывали на загородных семинарах копирайтеров.

Мне придется еще раз кратко остановиться на потенциальной и кинетической возможностях протестного электората.

Все призывы "возьмемся за руки, друзья" имеют естественный ограничитель - либерально-западнические идеи поддерживают почти исключительно уроженцы крупных городов во втором и третьем поколении.

Условно говоря, это - дети героев х/ф "Москва слезам не верит", окончившие университет. Еще надежнее - дети и внуки героев первых книг Василия Аксенова. За истекшие 6 лет приблизительно 2 млн. из них покинули наши палестины.

Поэтому ни снятие Явлинским своей кандидатуры в пользу Собчак, ни покаяние у Лобного Места Навального в призывах к избирательной забастовке и его коленопреклоненная мольба ко всем своим сторонникам идти на выборы ничего существенно не изменит.

Самый яркий демократический кандидат с самой проработанной либеральной и правозащитной программой никаких 13% не получит никогда, как бы этого ни хотела специалистка по крымским референдумам и циклам российских реформ. Он окажется зажат в свою социокультурную нишу (не хочу лишний раз упоминать слово "гетто", тем более, точнее будет "заповедник гоблинов"*).

Совсем иное дело - идея общего протеста против государства. Власть обычно чувствует, когда ее заносит.

Мы сами совсем недавно убедились в этом, когда "путинская опричнина" сменилась водопадом заверений прокуратуры о необходимости защитить бизнес от правоохранительных гонений. Немного, конечно, но предприниматель перестал быть синонимом "внутреннего врага", находящегося на свободе только потому, что все следователи заняты блогерами.

Так вот, массовое отвержение выборов, т.е. иным словом, публичное манифестирование отношение к власти как к "оккупантам", такое вот евангельское - "римским собакам** - только налоги", власти очень принимают во внимание. Раньше было в ходу очень хорошее емкое слово - "брожжение" (которое "начиналось в обществе").

И именно массовый протест, эта демонстрация ненависти и презрения может остановить правящую верхушку, если она задумала новый полицейский зажим или новый финансовый отжим.

Только ощутимый знак понятного и объединяющего протеста - как это было ровно 27 лет назад, когда клокотали огромные митинги против монополии на власть коммунистической номенклатуры - позволит резко выйти из сложившихся за последние лет 60 социокультурных ограничителей и собрать настоящую политическую протестную коалицию. Назовем ее "Братство Кольца".

Мне же трудно адекватно передать леденящее презрение власть имущих к тем, кто придумывает себе безопасную игру в протест в виде голосования за специально придуманных персонажей - для успокоения своей либеральной совести.

Благодарю за внимание...

Евгений Ихлов, Facebook