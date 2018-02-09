Сейм Литвы для привлечения туристов намерен легализовать самогон 3 9.02.2018, 20:41

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Депутаты Сейма от партии «Порядок и справедливость» заявляют, что самогон можно считать культурным наследием Литвы.

Депутаты Сейма от партии «Порядок и справедливость» заявляют, что самогон, в определённой степени, можно считать культурным наследием Литвы.

Об этом сообщает baltnews.lt.

Инициаторы законопроекта считают, что право на изготовление и продажу домашнего самогона должно быть предоставлено гражданам, которые официально промышляют деревенским туризмом, или сертифицированы как народные ремесленники.

Лидер правоцентристской партии Ремигиюс Жемайтайтис (Remigijus Žemaitaitis) аргументирует легализацию самогона перспективой пополнения литовского бюджета за счёт увеличения потока туристов, и сбора налогов от продажи алкогольного напитка.

Утверждается, что изготовление и продажа традиционных алкогольных напитков уже ведётся на территории многих стран Евросоюза.

Законопроект зарегистрирован в Сейме Литвы. Ему ещё предстоит пройти рассмотрение и голосование. Ранее подобные законопроекты депутатами парламента уже отметались.

С 1 января в Литве вступили в силу новые ограничения по продажи алкогольных напитков. Возрастной ценз на покупку алкоголя увеличен до 20 лет.

С понедельника по субботу алкогольные напитки продаются с 10.00 до 20.00, по воскресеньям с 10.00 до 15.00.