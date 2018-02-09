Видеофакт: Венесуэльцы протестуют против нехватки лекарств 2 9.02.2018, 21:06

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С витрин венесуэльских аптек исчезло 85% ассортимента.

«Венесуэла – в агонии» написано на маске этого человека. Вот так жители страны выражают протест против острой нехватки лекарств. В центре Каракаса собрались десятки человек. Многие пришли рассказать о собственных проблемах, передает glavnoe.ua.

Рауль Оливарес, житель Каракаса:

«18 месяцев назад мне пересадили почку, и уже четыре месяца я не получаю иммунодепрессантов. Есть риск отторжения. Донором стала моя жена, я жив благодаря ей. У нас в стране критическая ситуация, мы призываем правительство принять гуманитарную помощь, поскольку оно не берёт ответственности за наше здоровье».

Экономический кризис в Венесуэле нарастает. Уровень инфляции бьёт рекорды, национальная валюта обесцениваются, а население страдает от нехватки еды и бытовых товаров.

В конце прошлого года остро ощутили и дефицит лекарств. С витрин аптек исчезло 85% ассортимента. Подливает масла в огонь то, что больничная инфраструктура приходит в упадок, массово увольняются врачи.

Дамелис Пуэрта, жительница Каракаса:

«Как венесуэлка я требую от властей обратить внимание на медицину. Пожалуйста, мы не хотим умирать».

Критики говорят, что причина кризиса – неумелое управление и чрезмерная зависимость страны от продажи нефти.