Видеофакт: Венесуэльцы протестуют против нехватки лекарств

Видеофакт: Венесуэльцы протестуют против нехватки лекарств2
- 9.02.2018, 21:06
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С витрин венесуэльских аптек исчезло 85% ассортимента.
«Венесуэла – в агонии» написано на маске этого человека. Вот так жители страны выражают протест против острой нехватки лекарств. В центре Каракаса собрались десятки человек. Многие пришли рассказать о собственных проблемах, передает glavnoe.ua.
Рауль Оливарес, житель Каракаса:
«18 месяцев назад мне пересадили почку, и уже четыре месяца я не получаю иммунодепрессантов. Есть риск отторжения. Донором стала моя жена, я жив благодаря ей. У нас в стране критическая ситуация, мы призываем правительство принять гуманитарную помощь, поскольку оно не берёт ответственности за наше здоровье».
Экономический кризис в Венесуэле нарастает. Уровень инфляции бьёт рекорды, национальная валюта обесцениваются, а население страдает от нехватки еды и бытовых товаров.
В конце прошлого года остро ощутили и дефицит лекарств. С витрин аптек исчезло 85% ассортимента. Подливает масла в огонь то, что больничная инфраструктура приходит в упадок, массово увольняются врачи.
Дамелис Пуэрта, жительница Каракаса:
«Как венесуэлка я требую от властей обратить внимание на медицину. Пожалуйста, мы не хотим умирать».
Критики говорят, что причина кризиса – неумелое управление и чрезмерная зависимость страны от продажи нефти.