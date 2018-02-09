В Барановичах батюшку из РФ оштрафовали почти на €4 тысячи 6 9.02.2018, 21:25

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На его автомобиле «висели» 14 нарушений оплаты BelToll.

Настоятель мужского монастыря в Псковской области в марте 2017 года въехал в Беларусь на «Газели». Он вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе на автомобиле, который принадлежал его приходу.

До этого на данном авто уже не раз в Беларусь въезжали другие священнослужители, но, по всей видимости, они не знали о системе платных дорог. Штрафы за неуплату пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

– Когда батюшку остановили на трассе возле кафе «Старый друг», он ужаснулся от суммы оплаты – таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку, – сообщил газете Intex-Press Александр Булыга.

Почти через месяц настоятель вернулся в Барановичи на поезде за приходским автомобилем.

– Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги – его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка «выкупил» машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию, – рассказал Александр Булыга.