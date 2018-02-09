БАТЭ подписал очередного футболиста из Сербии 9.02.2018, 21:54

Контракт с ФК БАТЭ подписал сербский защитник Никола Василевич.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний новобранец «желто-синих» является воспитанником клуба «Колубара», за основной состав которого провел во втором по рангу дивизионе чемпионата страны два с половиной сезона (2009−11).

В начале 2012-го присоединился к выступающему в Суперлиге белградскому ОФК, а в розыгрыше-2013/14 дослужился до звания капитана команды.

Затем наступила пора легионерства. В январе 2015-го Никола влился в ряды румынского «Пандурия». И там получил возможность дебютировать в еврокубках. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы — 2016/17 клуб из города Тыргу-Жиу дважды уступил израильскому «Маккаби» из Тель-Авива — 1:2, 1:3. В обеих встречах Василевич отыграл от звонка до звонка.

В 2017 году он выступал за японскую «Токусиму Вортис» (Д2). И вот теперь стал полноправным футболистом БАТЭ.

Напомним, ранее с клубом подписал контракт другой сербский защитник Александар Филипович, а в декабре в команду пришли защитник Захар Волков и нападающий Максим Скавыш.