Мингорисполком забрал у людей землю из-за «кривого» указа Лукашенко 7 9.02.2018, 22:02

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Государство сносит дом, выгоняя людей на улицу.

Жили не тужили, если бы не изменения в градостроительных планах. Землю в частном секторе Минска по улице Аэродромная у людей забрали для государственных нужд. Новых же участков так и не выделили. В ожидании решения проблемы жители живут в доме, который по закону им уже не принадлежит, и надеются, что их не выселят на улицу, пишет «Белсат».

О том, что частный сектор по улице Аэродромная в Минске попал под снос, Яковлевы узнали еще два года назад. Однако компенсацию за свой земельный участок до сих пор не получили. Сейчас семья вынуждена жить в ожидании судебных приставов.

«Государство сносит наш дом, бесцеремонно выгоняя на улицу. И мы не просто не знаем, что делать, так как возмещение мы якобы получили, а по закону, по 58-ому указу правителя, нам принадлежит еще дополнительно к тем правам, которые мы реализовали, земля», – говорит Владимир Яковлев, собственник дома № 37А по ул. Аэродромная.

Деньги, соответствующие стоимости дома, собственнику выделили. Что касается земельного участка – тут сразу же возникли проблемы. В Мингорисполкоме, куда обратился Владимир Яковлев, сообщили: свободного для компенсации участка в Минском районе нет, однако землю можно приобрести в пользование через аукцион. Попытки оспорить решение сначала в суде Октябрьского района Минска, а потом и в Верховном, – результата не дали. Зато семью постановили выселить.

«Мы все же рассчитывали на то, что государство рассмотрит все законные обстоятельства, и будет следовать закону, но на сегодня государство отстаивает свои интересы», – говорит Светлана, жительница того же дома.

Переезжать Яковлевым некуда. За деньги от компенсации, конечно же, они могли бы приобрести квартиру, однако семья планировала построить новый дом. Тем временем выселение торопят и представители «Гордорстроя», которым необходимо начинать работы. По словам инженера отдела подготовки строительства и проектных работ предприятия, здесь запланировано строительство транспортной развязки с удлинением улицы Жуковского от Аэродромной до Кижеватого.

«Имущественные права его реализованы, с момента реализации имущественных прав человек не имеет права пользоваться и владеть объектом и его частями», – объясняет инженер из госпредприятия «Гордорстрой» Наталья Кухаревич.

По данным специалистов, жители дома по улице Аэродромная попали в ситуацию, когда между собой конфликтуют два указа руководителя страны. Согласно первому, номер 58, – компенсация за земельный участок должна быть предоставлена. Согласно второму, 387-а, – в 50-километровой зоне от Минска участки без аукциона представлять запрещено. На что в таком случае может рассчитывать семья?

Такие же проблемы с компенсацией земельных участков имеют и другие жители частного сектора по улице Аэродромная. Правда некоторые, кто выбрал компенсацию за дом квартирой в Минске, уже переселились.

Ситуации, когда землю в престижных районах города забирают для перестройки города, достаточно распространены. Только в столице до 2030 года запланирован снос около пяти тысяч усадебных домов. Среди тех минчан, чьи дома уже подпадали под бульдозер, еще ни одному не выделили земельный участок в Минском районе.