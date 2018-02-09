Великобритания - самая привлекательная для талантов страна в ЕС 9.02.2018, 22:09

1,013

На втором месте оказались Нидерланды.

Великобритания остается самой благоприятной для высококвалифицированных специалистов страной в ЕС, согласно докладу бельгийской исследовательской организации Bruegel. На втором месте оказались Нидерланды, на третьем – Люксембург, пишет euro-pulse.ru.

Исследователи оценивали привлекательность стран для талантливых людей (например, программ по поиску успешных студентов и молодых профессионалов) и возможности, которые там предоставляются для самореализации в долгосрочной перспективе.

По мнению составителей доклада, с восстановлением экономики после кризиса 2008 года снова стала актуальной проблема оттока кадров из стран Центральной и Восточной Европы. Последние места в рейтинге занимают Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия. Доля некоренного населения в них очень низка – около 2%, а уровень зарплат ниже, чем в странах Западной Европы.