«Россельхознадзор» обновил «черный список» белорусских предприятий 2 9.02.2018, 22:12

2,083

Российские специалисты выявили многочисленные нарушения в их продукции.

«Россельхознадзор» обновил «черный список» белорусских предприятий. Российские специалисты выявили многочисленные нарушения в их продукции.

Как информирует сайт fsvps.ru, остатки антибиотиков тетрациклиновой группы (доксициклин) повторно обнаружены в колбасных изделиях в одном случае, в другом — нашли незаявленные ДНК крупного рогатого скота в готовой продукции из мяса птицы брестского предприятия «Инко-Фуд».

В отношении девяти предприятий ввели усиленный лабораторный контроль (из Калинковичей, Слуцка, Борисова, Столбцов и других городов).

Белорусские компетентные органы были проинформированы о выявленных несоответствиях в продукции «ЭкспортАльфагрупп» и «Милкавиты».

Также «Россельхознадзор» выявил многочисленные нарушения в продукции ряда предприятий Могилевской области, филиалов «Бабушкина крынка». Более подробно см. здесь.