Фотофакт: Лебединое озеро под Минском 1 9.02.2018, 22:27

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Лебеди вместе с утками отдыхают на водохранилище Криница на окраине Минска.

Один зимний солнечный день из жизни лебединой (и не только) стаи на водохранилище Криница около под Ждановичами – в объективе корреспондента «Белсата» Вячеслава Радимича.

Многие из птиц сначала зимовали на разных водоемах Минской области и Беларуси, но постепенно начали ежегодно слетаться на водохранилище Криница из-за регулярной подкормки со стороны неравнодушных минчан, работников Министерства природы и туристов, а также чистой воды, которая не замерзает.