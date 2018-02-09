Посольство США в Беларуси: Мы не работаем ни с одним туристическим агентством 9.02.2018, 22:46

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Посольство США в Минске предостерегает белорусов от мошенников.

Об этом говорится в аккаунте дипломатического представительства в социальных сетях.

«Друзья, мы напоминаем, что посольство США в Минске официально не работает ни с одним туристическим агентством. Никто, включая сотрудников посольства США, не может гарантировать получение визы в США.

Любая реклама частных лиц или организаций, заявляющих, что они могут гарантировать получение виз в США, является мошенничеством.

Лица, предоставляющие в посольство фальшивые документы или сообщающие ложную информацию в анкете, могут получить постоянный отказ во въезде в США», — отмечается в сообщении.

Напомним, что с февраля Посольство начало выдавать в Минске все категории виз, кроме иммиграционных.