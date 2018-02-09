Македония: почему название этой страны не дает покоя грекам 3 9.02.2018, 22:55

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Переговоры по вопросу о названии страны длятся уже 27 лет.

Македония понемногу перестает троллить своего соседа. Но достаточно ли этого, чтобы разрешить 27-летний спор с Афинами?

Вот уже более 10 лет Македония придерживалась так называемой концепции антиквизации. Согласно этой теории, современные македонцы - не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности, пишет ВВС.

Греки считают, что, назвав себя Македонией, эта страна украла их историческое наследие

Фото: GETTY IMAGES

Тем самым македонские власти долгое время показывали огромный кукиш соседней Греции.

Но в 2017 в стране сменилось правительство, и новые власти пошли радикально другим путем в надежде, наконец, разрешить один из самых давних дипломатических споров в Европе.

После объявления Македонией независимости в 1991 году, Греция отказалась признать конституционное название этой республики.

Греция настаивает, что лишь ее северная провинция может называться Македонией, и утверждает, что сам факт того, что бывшая югославская республика называет себя так же, означает, что у этой страны есть территориальные претензии к Греции.

Афины также обвиняют Скопье в краже греческого культурного наследия.

В январе 2018 года тысячи греков протестовали в Афинах против Македонии

Фото: AFP

По этой причине в 2008 году Греция заблокировала вступление Македонии в НАТО и угрожает блокировать вступление своего соседа в Евросоюз, если эта страна не изменит своего названия.

Высокая цена

Македония, судя по всему, решила, что помирать, так с музыкой, и перешла в наступление.

Аэропорты, автострады и стадионы были переименованы в честь Александра Македонского и его отца Филипа, которых греки считают своими героями.

Потом начали возводить статуи. Столица Македонии полна таких памятников - на мостах и на площадях. На некоторых Александр Македонский изображен воином верхом на коне, на других - младенцем на коленях матери.

Статуя матери Александра Македонского Олимпии у фонтана в Скопье

Фото: AFP

Но перемена правительства многое изменила. Новая администрация, во главе которой стоят социал-демократы, выступает против антиквизации, причем не только из-за дипломатических интересов, но и из соображений вкуса. Власти уже ведут политику постепенного отказа от этой концепции.

Премьер-министр Зоран Заев объявил, что аэропорт Скопье больше не будет называться в честь Александра Македонского. Та же судьба постигла и автостраду, ведущую в Грецию: отныне она называется "Автострадой дружбы".

Еще важнее то, что Македония уже намекнула на возможность компромисса в названии страны.

"Тот факт, что наше правительство решило переименовать аэропорт и автостраду, демонстрирует серьезность наших намерений", - говорит министр обороны Радмила Шекеринска.

Министр обороны Македонии Радмила Шекеринска с оптимизмом относится к переговорам с Грецией

"Это не спектакль. Мы хотим, чтобы наша страна избавилась от этой тяжелой ноши, которая нам очень дорого обходится", - добавляет она.

Основы идентичности

Афины положительно отреагировали на эти начинания. Вслед за переговорами министров иностранных дел в январе прошла встреча премьер-министров двух стран Зорана Заева и Алексиса Ципраса.

Американский дипломат Мэтью Нимец, выполняющий роль посредника ООН между Афинами и Скопье в споре о названии Македонии, считает эту встречу прорывом. Оптимизм его не иссяк и после визита в Скопье и Афины в начале февраля.

"Я глубоко уверен, что пришло время разобраться с этим вопросом, разрешить его, наконец, чтобы регион мог двигаться вперед, и чтобы эти две страны дружили и сотрудничали", - говорит он.

Но и в Греции, и в Македонии достаточно людей, желающих провала этому процессу.

В прошедшие выходные десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Афинах. У них было лишь одно требование: в новом названии соседней страны не должно быть слова "Македония".

"Это славяне", - сказала одна из участниц демонстрации, указывая пальцем на нарисованную ей карту.

"Они не македонцы. Македонцы - мы. Македония - греческая, и никто не может присвоить себе это название, никто другой не может им пользоваться", - заявила она.

Протестующие собрались на площади Конституции у здания парламента в Афинах

Фото: EPA

Даже те греки, которые не вышли на демонстрацию, и которые хотят разрешения этого конфликта, говорят, что вопрос о названии соседней страны задевает их чувство собственной идентичности.

Жители греческого города Салоники считают себя македонцами, и их нередко возмущает то, что жители соседней страны называют себя так же.

Слово на букву "М"

Официальная позиция Греции уже давно заключается в том, что соседняя с ней страна должна принять составное имя, например, - "Новая Македония" или "Верхняя Македония".

Но оппозиционная греческая партия "Новая демократия" решила, что может использовать эти споры в своих собственных политических целях.

Небольшая партия "Независимые греки", входящая в правящую коалицию, также выступает против любого упоминания Македонии в названии соседней страны.

Джордж Цогопулос, специалист по международным отношениям из израильского исследовательского центра BESA, говорит, что греческие демонстранты не правы. Но он не испытывает оптимизма и по поводу результатов переговоров.

"Я не понимаю, почему многие переполнены оптимизмом", - говорит он.

"Между сторонами остаются существенные разногласия. Греция хочет, чтобы это было название страны, которое использовалось бы повсюду на международной арене, а не только в двусторонних отношениях, - говорит он. - А для этого Скопье придется изменить конституцию".

"Протестующую требуют, чтобы в названии страны не было слова "Македония", но это совершенно нереалистично. Хотя, если принять во внимание, что общественное мнение в Греции основано на дезинформации, их можно понять", - добавляет эксперт.

Аэропорт столицы страны Скопье скоро поменяет свое название

Фото: REUTERS

Напротив здания Национальной ассамблеи в Скопье появились афишы с надписью "Мы - Македония". Авторы лозунга уверены, что право на самоопределение важнее, чем греческие опасения.

Но демонстрации протеста в Македонии были малочисленными. Аналитик Сашо Ордановски считает, что большинство населения не возражает против изменения названия страны.

"Народ в Македонии очень прагматичен. Людям надоело, что в их жизни ничего не меняется к лучшему", - говорит он.

"Они думают об этом и обсуждают эту проблему. Но они также думают о НАТО, о безопасности, о Евросоюзе, они хотят быть частью мира", - добавляет Сашо Ордановски.

Переговоры по вопросу о названии страны уже 27 лет находятся в тупике. Вопрос в том, насколько решительно настроены сегодняшние лидеры.

Чем дольше будут идти переговоры, тем больше шансов будет у противников такого решения организовать свои усилия по обе стороны границы.

А это может затянуть спор вокруг одного слова еще надолго.