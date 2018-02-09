закрыть
10 февраля 2018, суббота, 2:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

МВФ: Доля теневой экономики в Беларуси достигает 32,37% ВВП

3
  • 9.02.2018, 23:01
  • 1,671

В развитых странах в тени находится не более 7% ВВП.

На теневую экономику Беларуси приходится около 32,37% ВВП.

Об этом свидетельствует доклад Международного валютного фонда, подготовленный экономистами Леандро Мединой из африканского департамента фонда и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера.

В странах ЕС аналогичный уровень теневой экономики наблюдается только в Румынии и Болгарии.

В развитых странах, например США, Японии и Швейцарии в тени находится не более 7 процентов ВВП стран.


популярное за неделю