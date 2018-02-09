МВФ: Доля теневой экономики в Беларуси достигает 32,37% ВВП

МВФ: Доля теневой экономики в Беларуси достигает 32,37% ВВП3
- 9.02.2018, 23:01
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В развитых странах в тени находится не более 7% ВВП.
На теневую экономику Беларуси приходится около 32,37% ВВП.
Об этом свидетельствует доклад Международного валютного фонда, подготовленный экономистами Леандро Мединой из африканского департамента фонда и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера.
В странах ЕС аналогичный уровень теневой экономики наблюдается только в Румынии и Болгарии.
В развитых странах, например США, Японии и Швейцарии в тени находится не более 7 процентов ВВП стран.