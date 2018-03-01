Директор по коммуникациям Белого дома ушла в отставку 1 1.03.2018, 7:34

Фото: EPA

Хоуп Хикс рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с РФ.

Директор по коммуникациям Белого дома, бывшая модель и давняя соратница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уходит в отставку, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу администрации.

Ранее 29-летняя Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а также пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что Хикс - одна из самых надежных помощниц Трампа.

По сообщениям американских СМИ, коллегам Хоуп Хикс сказала, что почувствовала, что добилась в Белом доме всего, чего хотела.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что пока не известно, когда именно Хоуп Хикс покинет администрацию.

Хоуп Хикс проработала с Трампом много лет

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Хоуп Хикс стала четвертой назначенной на должность директора по коммуникациям Белого дома с момента избрания Дональда Трампа. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в должности всего 10 дней.

По словам Сандерс, решение об отставке Хикс не связано с показаниями, которые она во вторник давала комитету по разведке конгресса США в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы.

В прошлом Хоуп Хикс была главой пресс-службы предвыборной кампании Дональда Трампа, и именно она нанимала туда людей на работу.

Двое предыдущих директоров по связям с общественностью - Майк Дабке и Энтони Скарамуччи - довольно быстро покинули этот пост. Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также ушел в отставку.

Хикс была успешной топ-моделью и работала пресс-атташе в модном доме Иванки Трамп

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Президент Трамп назвал Хоуп Хикс "умной и рассудительной", заявив, что за последние три года она проделала огромную работу.

"Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе".

Хикс рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с Россией.