Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: Это историческая победа 15 1.03.2018, 7:44

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Петр Порошенко

«Газпром» должен оплатить $2,56 млрд в пользу Украины.

Победа НАК «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже - историческая победа Украины, сказал президент страны Петр Порошенко. За счет компенсации, которую Газпром должен выплатить, будет оплачен газ, который Украина потребляла в 2014 году, сообщает liga.net.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, НАК «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов США за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита.

«Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» будет зачислено 2,56 млрд долларов США. При чем будут зачислены немедленно», - сказал президент.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пояснил, что сумма компенсации значительно больше, чем задолженнность за газ, который Украины отбирала в 2014 году и не оплатила - там долг около 2 млрд долларов.

Порошенко отметил, что решение арбитража - историческая победа Украины.

28 февраля по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме принято решение, что «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов США в пользу «Нафтогаза». Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.