Некляев: Надежда на совместную работу по организации празднования 100-летия БНР остается 2 1.03.2018, 7:56

Нужно ориентироваться на свой народ, на свою страну, ее будущее и историю.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев прокомментировал «Белсату» ситуацию с подготовкой празднования 100-летия образования Белорусской Народной Республики.

«Я очень надеялся на то, что экзамен, связанный с этой исторической датой, будет выдержан демократическим белорусским движением, оппозицией, и властями. Пока что, к сожалению, это так не выглядит. Тем не менее надежды на какую-то совместную работу еще остаются, хотя они минимальны. И остаются надежды на то, что власти все же будут ориентироваться в своих действиях не на соседнее государство, которому нужно показать с его точки зрения, что у нас братство превыше всего, а на свой народ, на свою страну, на ее будущее и историю», - заявил один из лидеров БНК.

Напомним, что вчера Мингорисполком отказал Национальному оргкомитету по празднованию 100-летия БНР в поданной заявке на проведение 25 марта праздничного шествия от площади Якуба Коласа в Минске.