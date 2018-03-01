Сельское хозяйство: цифры и реальность 5 1.03.2018, 8:11

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Новые сведения Белстата вызывают ряд вопросов.

Один из вопросов, какой ценой растут «доходы» сельскохозяйственных предприятий, второй — почувствовали ли положительную статистику государства белорусы в своих кошельках?

Согласно официальной статистике, чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в 2017 году составила около Br 740 млн, что почти в 2,5 больше аналогичного показателя 2016-го. Казалось бы, небывалый успех для отечественного аграрно-промышленного комплекса, говорится в репортаже «Белсата».

«Считаю, что это невозможно, считаю, что такая цифра совершенно не соответствует действительности. По крайней мере потому, что в конце прошлого года министр сельского хозяйства Заяц озвучил планируемый рост объемов производства в сельском хозяйстве. И он сказал, что этот рост составит не более трех процентов. Как можно за счет 3% сразу поднять в разы доходность сельскохозяйственного сектора — непонятно», — полагает главный редактор «agrolive.by» Инна Гармель.