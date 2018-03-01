Два способа удержания власти Лукашенко 1.03.2018, 8:25

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Иллюстрация: George Orwell

«Хартия-97» – окоп, за который надо сражаться.

На прошлой неделе в квартиру, где раньше жил популярный блогер «Nexta», известный также как Степан Светлов, пришли с обыском. Все это происходило в рамках дела «об оскорблении президента».

Это уже третий яркий случай давления на свободу слова в интернете. В конце прошлого года власти заблокировали сайт «Белорусский партизан», который в итоге перешел в доменную зону by. Затем запрет был наложен на доступ к «Хартии-97».

Как повлияли эти меры на посещаемость сайта и почему власти так плотно взялись за интернет, в комментарии для «Радыё Рацыя» пояснил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Естественно, что блокировка уменьшило количество посещений, но Сharter97.org и сегодня остается вторым по посещаемости сайтом.

Очень странно, что например газета «Наша Нiва» уже полгода давала рейтинг сайтов не относя «Хартию-97» к белорусскому сегменту интернета.

Видимо, они знали из определенных источников, что «Хартия-97» будет заблокирована в Беларуси. Но я хочу сказать, что даже в заблокированном состоянии Сharter97.org остается в 2,5 раза более популярной по просмотру страниц, чем «Наша Нiва», которая ставила себя на третье место.

- Блокировка «Хартии-97», перед этим было принуждение «Белорусского Партизана» к переходу в доменную зону by. А сейчас власть взялась даже за блогера на YouTube. В дом 19-летнего юноши, где живут его родители, пришли с обыском, мол, по делу об «оскорблении президента». О чем это все свидетельствует, почему власть так резко взялась за интернет?

- Власть в Беларуси имеет характер диктатуры. С самых первых дней прихода к власти Лукашенко последовательно зачищал медиапространство Беларуси. Он знал, что даже та половинчатая свобода, которая была во времена Кебича, помогла ему стать президентом. Как человек, который некоторое время называл Гитлера своим примером, он все делал для того, чтобы других президентов в Беларуси не было.

И для этого использовались два метода - физическое уничтожение своих оппонентов и уничтожение СМИ.

Если cегодня независимые, или т.н. «независимые медиа» в душе или в голос радуются, что избавились конкурента в виде «Хартии-97», то это очень молодые люди.

Я пережил момент, когда было зачищено все телевизионное пространство Беларуси. Сегодня и не помнят, что в Беларуси были десятки локальных станций, которые показывали свои программы на региональных каналах, в Минске был «8 канал» - сейчас ничего нет.

Была очень сильная альтернатива официальным медиа, радиостанция 101.2 в FM-диапазоне, она была уничтожена в 1996 году. Были закрыты такие газеты как «Свабода», «Навiны», «Имя», «БДГ», очень много региональных газет, которые не выдержали финансово.

За блокировкой Сharter97.org последует полная зачистка интернета. «Хартия-97» является определенным рубежом, окопом, за который нужно бороться. И эту ситуацию можно открутить, так как в отличие от телевидения и радио интернет заблокировать совершенно невозможно.

Наталья Радина предлагала бороться за «Белорусский партизан», но он сдался практически без боя. Борьбы там не получилось.

Сегодня Сharter97.org борется не только за себя, но и за другие медиа. И самое главное - за миллионы белорусских читателей и тех людей, которые живут за пределами Беларуси.

Еще несколько слов хотел бы сказать о блогера Степане Светлове. Это фантастический молодой человек.

Он дает пример, как при минимальных средствах, но с четкой позицией, своим правильным видением ситуации в Беларуси, с молодежным взглядом добиться успеха.

За него нужно бороться, как за Сharter97.org и другие СМИ. Это уникальный молодой человек.

Желаю ему мужества, желаю ему не сломаться, как многие сломались в последнее время, и рассчитывать на своих зрителей, читателей и поклонников. Мы за него также будем бороться.

- Следует также отметить, что еще в конце прошлого года Лукашенко объявил свои планы по превращению Беларуси в ИТ-страну. Он заявил, что Беларусь будет островом технологической продвинутости. Как это соотносится с тем, что сейчас происходит?

- Концепция «Большого Брата» возникла не на пустом месте. Технологии - это довольно обоюдоострая вещь. Компьютеры помогают в тотальной слежке. Например, каждый выезд белоруса за границу фиксируется. Раньше такого не было, не было общей базы данных.

Сегодня десятки тысяч видеокамер фиксируют каждый шаг человека. Даже в западных странах говорят о том, насколько это согласуется со свободой. Готовы ли люди отдать за относительную безопасность свою свободу и анонимность? Если же белорусы не будут бороться за свою свободу, если Запад спустит на тормозах закрытие популярнейшего сайта в Беларуси, то Беларусь будет становиться не просто полицейским государством, а технически вооруженным полицейским государством с тотальным контролем.

Дмитрий Бондаренко также добавил, что поддерживает призыв Натальи Радиной о введении санкций в связи с блокировкой доступа к Сharter97.org. Главный редактор оппозиционного сайта обратилась к депутатам Европарламента, чтобы они наложили ограничения по отношению министра информации Александра Карлюкевича, заместителя министра Игоря Луцкого (который занимает должность гендиректора СТВ) и начальника аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко. Также Наталья Радина призвала ввести санкции против Парка высоких технологий, пока в Беларуси не прекратится давление на независимые СМИ.