Названы лучшие пляжи 2018 года 1.03.2018, 8:21

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Рейтинг опубликовал популярный сервис для путешественников.

Сервис для путешественников TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших пляжей в 2018 году. По отзывам и оценкам пользователей, в «топ-25» вошли побережья со всего мира: на Багамах, Кубе, Арубе, в Испании, США и других странах.

Лучшие пляжи этого года должны были получить высокие оценки путешественников в номинациях «Лучший пляж», «Лучший отель» и «Перспективное направление». К каждой топовой позиции TripAdvisor предлагает, где остановиться и какой сезон выбрать для поездки.

Лидером оказался пляж Грейс-Бей (Grace Bay) на островах Теркс и Кайкос недалеко от Багам. Он внесен в предварительный список ЮНЕСКО, а кроме этого выделяется особенно длинной береговой линией, белым песком, чистой водой и туристическим сезоном в круглый год.

Следом за ним в рейтинге – бразильский пляж Байя-ду-Санчо (Baia do Sancho) на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Это более 20 вулканических островов, из которых людьми заселен только самый большой. Архипелаг в списке ЮНЕСКО с 2001 года, потому что его прибрежная территория привлекает акул, китообразных, морских черепах и дельфинов.

Третье место занял кубинский пляж Варадеро (Varadero Beach). Полуостров Икакос, где он расположен, уходит в океан на 20 километров. Пляж тянется узкой полосой, протяженность которой в самой широкой части – 1,2 километра.

Лучший пляж континентальной Европы – на шестом месте мирового рейтинга. Ла-Конча (La Concha Beach) в баскском Сан-Себастьяне в 2007 году вошел в число 12 сокровищ Испании на национальном конкурсе телеканала Antena 3 и радиостанции COPE. Пляж назван «Ракушкой» из-за формы бухты. Хотя вода в Бискайском заливе прохладная, посетителей на пляже хватает круглый год: не только купальщиков и загорающих, но и тех, кто занимается спортом – от серфинга до каякинга.