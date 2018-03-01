Власти дали указания по безработице 13 1.03.2018, 8:35

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Количество «тунеядцев» будут пытаться установить заранее.

Правительство определило прогнозные показатели в области «содействия» занятости населения и их поквартальные значения на 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 26 февраля 2018 года № 154. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

«В целях обеспечения максимального содействия в трудоустройстве граждан документом определены прогнозные показатели: количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий; уровень зарегистрированной безработицы; удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите; удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости; организация обучения безработных под заказ нанимателя», — говорится в сопроводительной записке к постановлению.

Уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области в течение года не должен превышать 1,3%, в Брестской и Гомельской — 1,2%, в Гродненской и Могилевской — 1,1%, в Минской области — 1%, в Минске — 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель установлен в значении не более 1%.

Выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения по областям и Минску, включая оценку качества и доступности услуг в этой сфере, будет оцениваться ежеквартально.

Напомним, ранее в Беларуси определили 48 районов и городов, в которых по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.

В январе в Беларуси впервые за последние 10 месяцев выросла официальная безработица. На начало февраля нетрудоустроенными были 23 798 человек. Это на 935 человек больше, чем на начало января.