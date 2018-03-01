Жители Бреста используют новые методы борьбы с аккумуляторным заводом 1.03.2018, 8:52

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Архивное фото tut.by

Кампания ненасильственного сопротивления расширяется.

Ширятся протесты граждан против компании «Ай Пауэр», строящей аккумуляторный завод под Брестом. Так, на днях в городе появились наклейки с надписями «Нет заводу АКБ в Бресте», сообщает «Радыё Рацыя».

У протестующих появился и свой сайт: stopzavod.by.

Брестчане, которые оставили подписи против строительства вредного предприятия, положительно оценивают расширение информационной кампании: «Власти такое решение могут принять только посоветовавшись с нами, с народом. Это на наши налоги строится. Это мы содержим чиновников за наши налоги. Это мы платим им зарплаты. Поэтому у нас должны спрашивать. И уже потом на основании нашего решения они могут принимать какое-то свое постановление».

Уже собрано и передано в администрацию Лукашенко более 37000 подписей.