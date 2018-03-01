ExxonMobil выйдет из совместных с «Роснефтью» проектов из-за санкций 1.03.2018, 8:55

Крупнейшая нефтегазовая корпорация США разрывает сотрудничество с Россией.

Американская корпорация ExxonMobil в 2018 году начнет выходить из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Об этом говорится в годовом отчете корпорации, который она направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, сообщает РБК.

Компания отметила, что делает это в рамках соблюдения требований американского правительства, которое в 2017 году законодательно закрепило и расширило санкции против России.

В отчете отмечается, что в 2013-2014 годах американская корпорация и «Роснефть» создали различные подразделения для осуществления исследовательских работ и нефтеразведки. В 2014 году, указывает ExxonMobil, США и страны Евросоюза ввели ограничения против энергетического сектора России, а во второй половине 2017-го Белый дом расширил и законодательно утвердил эти санкции.

«Ввиду вышеизложенного корпорация и ее дочерние структуры намерены соблюдать все требования законодательства, правила и положения. В конце 2017 года корпорация приняла решение выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально выход начнется в 2018 году», — следует из документа.

Также в американской нефтегазовой компании подсчитали свои возможные убытки: по их данным, решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов приведет к потере $0,2 млрд.

В отчете говорится, что на конец 2017 года Exxon в рамках совместных предприятий с «Роснефтью» располагала правами на бурение в России на площади 63,6 млн акров в нескольких морях. Это в пять раз больше, чем площади в США (12,8 млн акров), на которых может вести бурение Exxon.

Торговый представитель России в США Александр Стадник, комментируя решение ExxonMobil, заявил «РИА Новости», что отказ компании от сотрудничества с «Роснефтью» говорит о том, что антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу. Само решение американской компании он назвал вынужденным.

«Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу», — сказал Стадник.

ExxonMobil является давним партнером «Роснефти». Однако с 2014 года сотрудничество стало сталкиваться с трудностями, после того как Минфин США запретил американским предприятиям и гражданам предоставлять технологии и оказывать услуги для проектов в России на арктическом шельфе, на глубоководье и в сланцевых формациях. Так, осенью 2014 года американская компания приостановила совместную работу с «Роснефтью» на шельфе Арктики. Компании успели вместе пробурить только одну скважину — «Университетская-1» в Карском море.

Когда Дональд Трамп в конце 2016 года выбрал на тот момент главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, критики американского президента опасались, что Тиллерсон будет помогать своей бывшей компании возобновить работу в России. Однако в апреле 2017 года Минфин США объявил, что не будет выдавать ExxonMobil лицензии на буровые работы, которые запрещены действующими санкциями в отношении России. В июле 2017 года Минфин США оштрафовал Exxon на $2 млн за подписание ряда соглашений с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в мае 2014 года (он уже с апреля 2014-го находился в санкционном списке), Exxon оспорил штраф в техасском суде.

Всего у ExxonMobil и «Роснефти» было 10 совместных проектов, которые включали в себя геологоразведку и освоение российского шельфа в Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. Все они были приостановлены. Санкции не затронули только нефтегазовый проект «Сахалин-1» в Охотском море, где Exxon является оператором, а «Роснефть» — одним из партнеров.