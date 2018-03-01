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В Словакии министр культуры, секретарь совбеза и вице-премьер ушли в отставку из-за убийства журналиста

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  • 1.03.2018, 9:25

Топ-чиновники посчитали, что они не вправе занимать свои должности.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич ушел в отставку из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки, пишет Reuters.

"Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", - пояснил он свое решение.

По данным СМИ, Мадарич является союзником нынешнего премьера Словакии Роберта Фицо. Он занимал пост министра культуры дважды – с 2006 по 2010 годы, и с 2016 года.

Секретарь Совета безопасности Вильям Ясан и помощник премьер-министра Мария Троскова идут в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Кучака.

Об этом сообщает U.S. News.

"В информации, опубликованной в среду на сайте Aktuality.sk, Ян Кучак описывает деятельность членов итальянской преступной группы "Ндрангета" в восточной Словакии. В ней Кучак очертил связи между группой и Марией Тросковой, бывшей моделью, которая была главным государственным советником правительственного ведомства, и Вильямом Ясаном, исполнявшим обязанности секретаря Совета безопасности Словакии", - говорится в сообщении.

В своем заявлении Троскова и Ясан сказали, что они были шокированы убийством Кучака и его подруги. Также чиновники выразили соболезнование родственникам погибших и отвергли какие-либо связи с убийством.

Ранее сообщалось, что министр культуры Словакии Марек Мадярич в среду подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили в Словакии 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку. Они были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.

В полиции считают, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Кучака, который занимался журналистскими расследованиями.

В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничестве, связанном с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Этот скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.


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