закрыть
1 марта 2018, четверг, 10:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1
  • 1.03.2018, 9:32

Месяц назад пошлины повышались.

Беларусь с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 23 февраля 2018 года №145, сообщает БелТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $120,1 до $119,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66 до $65,7 за 1 т, на товарные бензины - с $36 до $35,8 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они были повышены.


популярное за неделю

Мнение

Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип